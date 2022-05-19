台東縣議員張全馨嵐19日質詢爆出台東某國中棒球教練長期不當體罰。（蔡旻妤攝）

台東縣議員張全馨嵐19日質詢爆出台東某國中棒球教練2年多不當體罰、言語及肢體暴力，要求學生跑60圈操場造成學生腳、膝嚴重受傷，辱罵學生「他○的滾」，校方調查後草草了事；教育處回應，霸凌零容忍，若調查屬實不排除解聘該教練。

台東縣議會19日舉行第19屆第7次定期大會，由警政、教育、社會等處工作報告。議事堂上，張全馨嵐拿出14名家長連署陳情書及學生就醫診斷書，逐項唸出學生2年多來被棒球教練不當體罰、言語及肢體霸凌、情緒控管問題、以髒話謾罵棒球隊學生等20項事件。

教練扯學生領子打臉，校方調查卻「只是摸臉而已」，教練情緒失控暴怒揍學生肚子，要求學生跑操場60圈，當晚學生打電話告知父母親腳不舒服，父母親趕緊帶他看醫生，才知道腳部膝蓋、腳踝嚴重受傷。另還有球員比賽沒有防護員導致受傷，賽後沒立即帶去就醫，而是由家長帶去醫院。

教練甚至以不雅髒話謾罵球員，或說出「不用練了啦，反正也不會贏」打擊球員信心。家長指出，在該教練帶領下，孩子長期飽受辱罵、批評、打壓，造成學生與家長都身心俱疲。

教練剛發生不當管教和霸凌事件後，曾簽切結如再犯願意主動離職，但從2020年底至今年的4月29日，這名教練共有10幾起的不當管教，教練卻沒辭職，家長擔心教練持續下去對小孩會造成很大傷害，因此有14名家長聯署要求教育處處理。

縣府教育處長林政宏回覆，當初學校有調查該名教練的行為，該教練的確涉及不當管教，但未如剛剛議員所說的這麼嚴重霸凌和體罰學生跑60圈操場的行為，如果屬實或情節嚴重，不排除解聘教練。

林政宏強調，不當體罰和霸凌絕對零容忍，他會要求學校重新調查。