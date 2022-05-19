迎接520浪漫告白日，福容大飯店推出多項福容會員專屬快閃活動，給會員們滿滿的寵愛。5/20當天在臉書的連鎖粉絲專頁和官方LINE帳號一同共襄盛舉，完成指定條件就有機會將聯合住宿券帶回家；此外，5/20當日入住福容任一間分店，再加贈520點福星點數(價值52,000元)，可以點數兌換房型升等券、三溫暖、VR虛擬實境等多樣好禮，讓住宿體驗更升級。

特別的日子裡，有愛就要大聲說出來！為了回饋會員的支持，福容大飯店祭出限時快閃活動，5/20(五)下午13：14起到5/21(六)17：21止，福容大飯店臉書連鎖粉絲專頁和官方LINE同步舉辦抽獎活動，粉絲們只要完成指定動作，大聲說出告白，就能夠參加抽獎，有機會獲得價值2,900元的聯合住宿券一張。讓大家趁連假，帶著告白的另一伴到福容悠閒度假；此外，凡透過官網、APP或電話訂購指定專案，且5/20當日於福容大飯店全連鎖任一間分店住宿的會員更有驚喜好康，退房隔日加碼贈送520點福星點數(價值52,000元)，每筆訂單、每名會員限贈送1次(以0元住宿券入住者，無法享有此次優惠)，可使用點數兌換如福容桃園機捷A8店房型升等、福容花蓮店三溫暖使用券及VR虛擬實境體驗券、福容高雄店自助早餐券或是福容淡水漁碼店勇闖歡樂島親子體能館門票等多樣好禮。

沒有抽到獎品的朋友們也不用太失望，鎖定暑假旅遊商機，2022年福容春夏線上旅展火熱搶購中，到6/13為止都能以最划算的價格入手住宿券，民眾可先囤起來搶便宜。「聯合住宿券」一套五張14,500元，買10送1，只要29,000元，平均一張2,636元。福容會員則獨享買15送1「再贈1」(非會員或打統編的民眾不享有再贈1)。