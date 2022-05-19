疫情升溫，外帶餐飲需求增加，台北萬豪酒店即日起至6月5日推出端午佳節限定外帶外送美饌，提供中西式各一款饗宴選擇，每套3,800元，適合四人享用。另也於線上商城推出全新中式四人分享鍋物及個人獨享餐系列。讓民眾宅在家過節一鍵即享外帶外送星級美饌。

台北萬豪酒店端午節中式饗宴由國宴主廚高鋼輝精心設計，即日起至6月5日止限量販售，四人外帶饗宴餐點內容包含品味前菜集（含私房滷水鵝、川麻牛三寶、蟲草花拌中卷、椒鹽排骨）、辛香誘人的明蝦歌樂山脆雞球、溫潤可口的沙蔘玉竹花膠煲雞湯、肉香四溢的芝麻香烤肋排、香濃港式奶油烤白菜、辛香美味的剁椒蒸石斑及鯧魚米粉湯。西式海陸雙饗宴則包含軟嫩誘人的爐烤美國肋眼牛排二十八盎司、鮮美紙包爐烤鮭魚、美式肯瓊香料烤蝦、經典凱薩沙拉、主廚精選例湯及噴香綜合炒菇、松露薯條、法國餐包。台北萬豪端午限定中、西式饗宴每套3,800元，須提前至少三日預訂。

台北萬豪酒店常態外賣品項也不斷推陳出新，推出三款中式四人分享精湛鍋物，以十多種藥材、郫縣豆瓣醬精熬湯底，佐上青花椒、燈籠椒等辛香料，再涮入肉質軟嫩的無骨牛小排切片，麻中帶香的功夫佳餚「川味水煮牛」每份1,880元；經典台味「香芋鯧魚米粉」，香氣豐潤的酥炸鯧魚加入手工蝦丸、宜蘭蒜苗、大甲芋頭、芹菜等，搭佐沾浸鮮甜湯頭的滑順米粉入口，每份1,880元；酒香四溢「陳年花雕雞鍋」則以嫩鮮土雞加入陳年花雕酒燉煮而成，每份1,680元；另也全新推出滑嫩可口的「滑蛋牛肉飯」、鹹香下飯「豉汁雞球飯」、澎湃海味「碳烤海鮮拼盤」、蔬食首選「爐烤時蔬雜糧飯」等各式異國風味獨饗個人餐，道道滿足饕客味蕾。

台北萬豪酒店常態外賣品項除現場取貨外亦與Oddle Taiwan合作提供外送服務，新會員享100元購物金，單筆訂單滿3,000元再享運費優惠，外送費用依外送公里數另計。也可透過台北萬豪線上商城及Inline等平台訂餐，或洽台北萬豪精湛外賣櫃（02）2175-7970，可至台北萬豪酒店現場取貨，取貨時間為每日11：30及17：30，以上皆須於取貨前至少兩日預訂。