童醫院急診室的醫師可進行遠距醫療指導。（童醫院提供）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖將於20日往北港朝天宮進香，「粉紅超跑」8天7夜從苗栗到雲林往返急行軍進香活動，備受各界矚目。童綜合醫院今年再度隨行提供24小時醫療服務，派援一輛救護車與約20名醫護照顧香燈腳的健康；並透過5G行動科技串聯緊急資療資源，第一時間將傷患資訊傳回急診，讓傷患可在現場或搭乘救護車回院路途都能立即處置救命。

童醫院指出，隨行救護車上不僅配備智慧穿戴裝置、生理監視器、遠距診療iPad與超音波設備等，並且遠傳電信將於定點處架設臨時基地台，強化5G傳訊效能，以利能在第一時間回傳傷患資訊，完善建構急診醫師資源，提升在地網絡醫院量能與品質，串聯網絡給予傷患即刻性的醫院緊急醫療防護。

童醫院成人急診科主任鄭閔瑋表示，童醫院每年都提供香燈腳最好的醫療服務，除8天7夜進香隨行救護車上都有緊急救護員與護理人員，在童醫院急診室隨時待命的醫護以外，更於5／19~5／20進香出發時在白沙屯拱天宮、5／22在北港朝天宮、5／26在通霄慈后宮、5／27回宮在白沙屯拱天宮等四天設置醫師駐點醫護站。

童醫院副院長吳肇鑫向香燈腳叮嚀3點注意事項，1是考量恐突破性感染風險，進香前就算已經打完三劑疫苗的報名者，有症狀就不要參與進香活動。2進香過程中若出現不適症狀，不應要求廟方做快篩，請自行安排交通工具前往沿線醫院篩檢。3因病毒潛伏期約2至3天，進香結束回到家中，前3天應避免與家人同桌共食。