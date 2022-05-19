第75屆世界衛生大會（WHA）將於5月22日在瑞士日內瓦召開，我方至今仍沒收到邀請函，外交部發言人歐江安今天表示，我方評估他世衛組織（WHO）沒有要回應國際社會對我的強勁支持，對此我方表達遺憾和不滿。

美國國務卿布林肯18日發表聲明指出，世界面臨前所未有衛生威脅，需要國際間緊密合作；邀請台灣以觀察員身分參與WHA，能體現WHO「全民均健」（Health for All）的承諾。

歐江安表示，布林肯連續兩年發表聲明支持台灣成為WHA觀察員，並且高度肯定台灣的貢獻，我方由衷感謝。

歐江安說，感謝在美國領導之下，結合理念相進國家協助擴大台灣參與WHO，我國政府會持續推動參與WHA與WHO相關會議及活動，捍衛台灣國民健康權利。我方將在堅實友好基礎上，和其他國家合作近一步拓展台灣的國際空間，並且對全球衛生事務做出具體貢獻。

歐江安指出，我國今年的世衛行動團將由衛福部次長李麗芬率領，到了日內瓦之後會和各國進行相關交流，國合會也將主辦論壇，具體進展會適時對外說明。

歐江安強調，具有WHO會員身份的13個友邦已經向WHO祕書處完成提案，以補充項目列入本屆大會全會進行討論。對於世衛組織無法秉持中立專業原則，無視國際社會廣泛且強勁對台灣的支持，以及邀請台灣參加相關機制活動的必要性與急迫性，我方對此表達遺憾和不滿。