據上海市今（19日）疫情防控工作新聞發布會訊息，近日，上海港貨櫃單日輸送量已達11萬9千標準貨櫃，恢復至正常的9成；浦東機場貨物日輸送量超7千噸，恢復至7成水準；經由高速公路省界道口進出上海的貨運車輛單日已達7.8萬輛，恢復至常態的三分之二。

外貿情況方面，5月上半月上海口岸的進出口監測貨值為1886億元（人民幣，下同），較上月同期增長17％。

東方網報導，今日舉行的上海市新冠肺炎疫情防控工新聞發布會上透露訊息指出，至5月底之前，上海企業復工復產主要採取閉環或半閉環運行，主要管理方式包括封閉生產運營、點式復工和氣泡式管理。

上海市副市長張為表示，復工復產的企業範圍雖然在不斷擴大，但論絕對數仍然還只是小部分。主要原因是前期在疫情膠著的狀態下，企業是否能達到高標準的防疫要求非常關鍵。因此，前期的復工復產對廣大的中小微企業可能感受度還不高、獲得感還不強。

對此，上海市委市政府已經根據防疫總體形勢制定了分階段的復工復產總體安排以及助企紓困的各項措施，也已要求各級產業部門加大力度聽取中小企業意見訴求，集中解決問題，引導推動包括中小微企業在內的廣大企業有序復工複產、恢復活力。

主要分為兩個階段：第一階段，為至5月底之前，企業主要採取閉環或半閉環運行，主要管理方式包括封閉生產運營、點式復工（指非生產性企業關鍵崗位的小部分員工，如憑證開具、研發、運維等崗位，在符合防疫規定的前提下，「點對點」返崗封閉工作不超過一周時間，再「點對點」返回社區）；氣泡式管理，即具備條件的區在無疫情風險的企業與居住點間，經由企業班車實施兩點一線閉環通勤。

第二階段（6月上旬開始），根據全市疫情防控形勢，加快復工復產向縱深推進，持續擴大企業復工面，開放無疫情風險區域內企業與小區間的正常通行。