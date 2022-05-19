因應全球淨零碳排與5G科技趨勢，電動車應用跟著大幅成長，台灣科技產業園區電機電子公會19日舉辦「科技產業園區電電公會2022科技論壇」，現場邀請產、官、學、研等專業人士與會員代表交流分享，以「電動車產業技術發展-智慧車輛發展新契機」為主題，舉辦9場專題演講，藉由剖析電動車最終端關鍵零組件及分享先進智慧半導體技術等重點，搶攻全球智慧移動商機。

19日在高雄軟體科技園區舉辦的「科技產業園區電電公會2022科技論壇」，是由台灣科技產業園區電機電子公會主辦，透過9場專題演講與討論，讓會員能應用台灣的資通產業優勢，在電動車產業上開創合作新契機。

論壇的三大重點包括：一、剖析電動車最終端關鍵零組件，與會者得以瞭解發展機會所在。二、串接電動車與綠色能源、先進智慧半導體技術重點，提前佈局未來。三、將科技產業園區與城市科技緊密相扣，讓低碳、智慧成為高雄城市亮點。

電電公會周光春理事長致詞時表示，汽車產業正面臨轉型的關鍵時刻，隨著國際淨零碳排政策的趨勢，也帶動電動車產業的蓬勃發展，本次分享者的企業廠商皆是公會會員，包含美商、法商、台灣本地企業等，相當多元且具國際化，呼應公會發掘「隱形冠軍」媒合商機的理念，希望透過交流，讓會員們知道彼此獨到的技術，更加廣為人知、讓大眾認識。

張紋祥副理事長表示，公會每年定期舉辦科技論壇，因為溫室效應帶來的氣候變遷，實為國際趨勢，目前大多數國家都是承諾於2050年達成淨零碳排，2030年需達成階段性目標，則是關鍵的里程碑。

因此，公會思考廠商如何因應技術與市場的轉變，討論出今年以「電動車」為科技論壇的主軸，並認為電動車要擴大市場，要能在相關零組件、相關系統模組方面迎頭趕上，展現創新性資訊應用技術軟實力。

論壇整合產官學研界專業人士進行專題演講，產業界有日月光集團、台灣捷康、均華精密、興勤電子、星博電子、亞東工業氣體，學術界有國立中山大學，政府機關單位則有經濟部加工出口區、高雄市政府，研究機構有工業技術研究院，促進專業交流並提升產業競爭力。

經濟部加工出口區管理處楊伯耕處長表示，管理處積極規畫園區低碳智慧交通，並串聯在地城市資源，讓園區成為低碳智慧的場域，期待更多產業能與園區攜手合作，佈局未來電動車的經濟發展。

楊處長也感謝電電公會規劃電動車產業技術發展論壇，公會三組委員會「人資產學、廠務環安、創新研發」在三個領域分別推動，號召產官學研各界，以及園區內電動車專業領域的企業齊聚一堂分享經驗，更期待未來能有更多業者加入，相互激盪下共同加速產業的發展。

論壇分別由工研院機械所車輛電動化推動辦公室張念慈主任、日月光集團洪志斌副總經理、台灣捷康綜合有限公司市場開發亞洲區技術應用楊益彰總監、興勤電子工業股份有限公司產品市場部侯德信協理、均華精密工業股份有限公司林進興技術經理、星博電子邱振雄董事長、高雄市林欽榮副市長、中山大學郭振坤教授、亞東工業氣體莫瑞克總經理首席營運長等產官學研界代表，進行9場專題演講，也分享環保永續、產業市場、先進科技等新產業商機及未來合作的展望。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)