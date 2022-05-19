58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與小17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗官司連續開庭，被喻為「21世紀英國最大誹謗案」，兩人在庭上的種種表現都被拿出來討論，甚至全程直播開庭內容，成為時下最多人討論的官司案件，官司進入第5週，近來討論焦點轉移到強尼戴普的女律師卡蜜兒，18日雙方在法庭上交叉詰問，卡蜜兒的強勢質問讓安柏赫德律師一度啞口無言，氣勢上輸了一大截，結結巴巴的提出抗議。

卡蜜兒（Camille Vasquez）是強尼戴普律師團中亮眼的存在，專長是危機處理和名譽管理，經手的誹謗官司不計其數，美國時間18日由卡蜜兒與安柏赫德進行交叉詰問，安柏赫德律師團請卡蜜兒陳述強尼戴普打斷安柏赫德鼻子的細節過程，卡蜜兒立即提出抗議：「抗議！這是無依據的傳言」，對此，法官同意抗議有效。

在法庭上安柏赫德律師詢問安柏「對於你的鼻子，你有什麼看法？」，卡蜜兒提出抗議，表示只是傳聞，讓安柏律師一度說不出話來，轉而接著問安柏「或是妳有要提出任何有關的醫療紀錄嗎？」「妳知不知道妳的醫療紀錄有什麼發現？」，皆被卡蜜兒以無證據的猜測為由抗議成功。

而輪到卡蜜兒詰問時，她詢問安柏是否將700萬美金（約2億台幣）的贍養費捐贈給慈善團體，安柏回應「我承諾捐贈整筆（贍養費）給慈善機構」，她認為承諾過等同於她捐出，不過在強尼戴普還未提告之前，安柏有超過1年的時間，擁有700萬美金卻從未捐出。這段對話讓安柏僅表示「我不同意妳這樣描述。」

卡蜜兒（Camille Vasquez）在法庭上的表現相當出色。（圖／路透社）

而官司目前已經進入最後階段，隔一週的27日將進行結辯，目前看來強尼戴普的律師團思路清晰，且邏輯緊密，讓許多人更偏向相信強尼戴普，安柏赫德提出的多種證據準備充分，最後結果仍要看評審團如何選擇。