「台北騎遇」三部曲自上月展開，首部曲「遇見好禮」成效不錯，共吸引1045人報名，累積騎乘里程達5.2萬公里、4200人次。（交通局提供）

作伙騎單車！台北市交通局上月推出「台北騎遇」三部曲活動，為響應即將到來的63自行車日，今再推出二部曲「遇見好景」，只要在5月30日至6月24日期間，於指定的4個拍照牆打卡上傳臉書，即可免費獲得獨家紀念品，每日限量100個。

「台北騎遇」三部曲自上月展開，交通局運輸管理科長廖苑伶指出，首部曲「遇見好禮」成效不錯，共吸引1045人報名，累積騎乘里程達5.2萬公里、4200人次，該活動將持續到10月21日，活動與Velodash飛騎APP合作，累積里程可抽獎，每月5萬元。

廖苑伶指出，二部曲「遇見好景」是以北市生活日常為主題，在重要自行車節點設置拍照牆，只要於5月30日至6月24日，每周一至周五上午8點至12點，至指定的4大拍照牆合照上傳至個人臉書，並標記「臺北交通大家談」粉絲專頁及2位好友，即可現場免費獲得獨家紀念品，每日限量100個。

廖苑伶說，5月30日至6月3日為捷運圓山站1號出口，獎品為帆布飲料手提袋，6月6日至6月10日在捷運台北101／世貿站5號出口，獎品為保溫／冰購物袋，6月13日至6月17日在捷運台北小巨蛋2號出口，獎品為精緻證件套，6月20日至6月24日在永樂市場，獎品為環保折疊吸管。

廖苑伶表示，為鼓勵民眾參與，本次活動提供「再接再厲」集點卡，假如民眾到拍照牆卻發現紀念品發放完畢，只要在活動時間結束前，完成拍照並上傳至個人臉書等相同的4個步驟，即可獲得集點卡及貼紙，集滿4點並填寫完整聯絡資訊，即可參加抽獎活動，有機會得到精美自行車紀念口罩5入喔。

此外，廖苑伶表示，「遇見好景」還有加碼徵文活動，只要在5月30日至6月30日期間，上傳與拍照牆合照並在「臺北交通大家談」粉絲專頁專屬貼文分享50字以上「騎遇」故事，便可參加好禮抽獎，把五星級飯店餐券帶回家。

最新活動資訊將陸續公布於「臺北騎遇」官方網站https：//tpe-bike.url.tw/及「臺北交通大家談」臉書粉絲專頁 https：//www.facebook.com/tpedot。