AI、5G、雲端等技術的快速發展，建構出完整的數位市場與環境，卻沒想到連年疫情的發展，加速推升了產業數位轉型的腳步，數位管理、數位工廠、數位行銷等有效的抗疫手段與做法，的確能降低成本與損失，讓提早佈署搭上數位轉型列車的企業看到了實質的好處。在疫情走向最後一哩「與疫情共存」發展的同時，擁有資策會背景的資展國際看好企業數位轉型教育訓練的長期發展需求，成立數位轉型專區，提供公開班、企業包班、派訓及遠距服務、企業點數等多元服務，攜手企業強健體質擁抱數位市場。

資展國際副總經理 吳念祖表示，資展國際在衍生出來之前的資策會時期，即開始推動數位戰疫專區提供企業諮詢數位轉型相關的訓練課程，成立資展國際後以民營企業角色更進一步整合相關課程資源成立數位轉型專區，持續社會責任服務產業數位化發展，用數位科技的技術大幅改變與重新塑造競爭優勢，創造出新的企業型態與價值，是現階段重要目標。

當前產業面對網路及數位科技的衝擊，數位生活與數位經濟已經成為全球主流發展趨勢，WEF 的研究報告預估到2025 全球將釋出100 兆美元的產業及社會價值。各國公私部門為因應此一大趨勢Megatrend，無不將數位轉型列為未來發展競爭力的主要工作，透過各種策略與行動方案，引導政府、企業與民眾因應，以掌握數位經濟的大機會。

數位轉型專區將針對四大面向《1.耕耘客戶》提供新一波與客戶情況契合且更具個人化之服務或產品，讓客戶感受與眾不同。《2.智慧員工》提供人機協作環境或強化生產力之數位工具，提升員工行動力，並更有效完成工作。《3.優化營運》從各式端點蒐集數據進行模型建立，重塑客戶關係與服務，並持續導入更先進分析技術優化操作。《4.產品轉型》重塑產品，服務和商業模式，創造新商機。

資展國際將透過產品開發部的各領域專業經理，提供近二十門公開班供個人在職進修或企業訓練，並歡迎企業諮詢包班、客制化到廠派訓內容及遠距服務，資展也提供年度VIP企業教育訓練點數激省優惠服務，攜手企業以低成本強健體質擁抱數位轉型發展的契機與國際競爭力，掌握數位市場發展。專區網址 https://www.ispan.com.tw/DT