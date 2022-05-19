華碩(2357)今推出TUF Gaming TF120 ARGB風扇，以及TUF Gaming影像擷取盒FHD120，可分別提供絕佳散熱效能，以及為遊戲機、PC玩家帶來專業等級的直播品質；兩款產品均配備ARGB燈光效果，使用者可隨心所欲客製化電腦設備，展現個人獨一無二的電競時尚。

華碩首季EPS仍交出14.04元好成績，其中匯兌利益達11億元。公司對第二季PC出貨量較保守，但在電競PC方面還是立了積極的目標。

TUF Gaming TF120 ARGB是專為高效散熱與特殊ARGB燈光效果而設計的120mm風扇，配備進階流體動力軸承(Advanced FDB)，使用壽命長達250,000小時；此外，其不僅擁有領先同級的76 CFM超大風量、支援PWM超廣RPM轉速範圍(250~1900)，還可自動調節適合使用者的運轉情境，達到效能與噪音最佳平衡，加上雙層ARGB LED，具備更高的色彩飽和度，能呈現多種特殊燈光效果選項，以及Aura Sync技術，使用者可輕鬆打造專屬個人風格的組裝電腦。

TUF Gaming影像擷取盒FHD120，可透過HDMI支援最高4K 60 Hz的視訊輸入，以及擷取最高120 fps的Full HD影像，再經由USB傳輸至直播電腦，並可搭配PC、家用遊戲主機，甚至DSLR相機使用，同時FHD120亦通過Open Broadcaster Studio(OBS)官方認證，可兼容於各大直播串流平台；內建派對模式，實況主使用遊戲主機錄影或直播時，觀眾除能同時聆聽遊戲聲音，還有直播主與其他隊友的語音對話；搭配ARGB酷炫燈效設計，不僅能為直播環境增添風采，還可透過即時燈效顯示，讓實況主輕鬆掌握運作狀態，例如：耳機未連接成功，或USB連線以2.0速度運作時，皆會出現提示，使用者更一目了然。