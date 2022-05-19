高雄市美術館廣場上午出現一名全身脫得一絲不掛的男子，不斷在廣場徘徊，而且喃喃自語，路人見狀嚇得紛紛閃避，但是該名裸男卻不固眾人眼光，有一路沿著大馬路沿濕地公園走去，引起來往車輛及行人側目，股山分局員警貨到後到場將其帶回派出所，才發現技士一名吸膠男，他清醒後自稱產生幻覺，警方還在他衣物內搜出安非他命，全案依毒品及公然猥褻罪嫌偵辦。

高雄美術館廣場驚見裸男逛大街，警方在其衣物內查獲毒品。(戴志揚翻攝)

鼓山分局龍華所獲報，在美術館廣場有男子全裸在現場徘徊。員警到場後男子已離去，經現場民眾指稱男子徒步往南的方向走去，員警隨後在中都溼地公園旁找到全裸男子，吳男(39歲)眼神渙散、舉止怪異，先行帶返所安置。

警方多次詢問裸體原因後，吳男指稱疑因吸毒後產生幻覺才會脫去全身衣物，並帶同員警返家，吳男在房內主動交出安非他命3包(合計毛重3.13公克)、吸食工具一批，全案依毒品及公然猥褻罪嫌偵辦。

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