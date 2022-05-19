近期國內疫情持續升溫，基隆市長林右昌18日宣布，不跟進台北市23日起中小學停課遠距的決定，僅要求市內國中九年級與市立高中三年級學生，自23日起到畢業典禮前，以遠距教學為原則。基隆市教師職業工會、教師則是呼籲基隆市政府應審慎考慮停課兩周，避免疫情擴散失控。

基隆教師工會發言人李啟嘉指出，北北基桃疫情嚴重，由於小學學生尚未施打疫苗，國中、高中學生也僅施打兩劑疫苗，學生所受威脅尤其巨大。中央政府、地方政府對各級學校的防疫指示，各自不同，使得家中有不同學齡子女的家庭，陷入左右為難的處境，而居家隔離規範的頻繁變動，更讓人昏頭轉向，無所適從。

李啟嘉表示，實務上師生確診案例不斷，學生頻繁居家隔離，學習與日常生活作息大亂，經常發生學生隔離結束返校，兩三日後又須隔離。在校園實體上課、居家線上學習中反覆改變學習環境，上課、練習、繳交作業、測驗方式一再變動，難以安穩。而學生家庭成員背景各不相同，身處在人數眾多的教室中，更增加相互傳染的風險。

提及基隆市目前正在實施的實體與遠距混合教學模式時，李啟嘉認為，因為實體教學、線上教學的模式迥異，反而使得教師實際教學時，難以兼顧兩端的學生，無論是教材、教學方法的選擇上，容易顧此失彼。反不如全面停課，改採線上教學，使得學習與教學模式能趨於單純。

李啟嘉說，若單純採線上教學，對學生、家長來說，都較能穩定地安排家庭及學習的規畫、減少變動及染疫風險。若實際有家長難以照顧孩子狀況，也可比照去年的到校學習模式，減少染疫風險。