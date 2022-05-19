一樣是買房，緊鄰捷運﹑一房一衛的格局在台北市竟然只要4,999元起，實在太超值。台北中山九昱希爾頓逸林酒店促銷客房有新招，模擬售屋廣告推出的「逸大坪，超低自備款專案」主打價格划算的「住一晚送一晚」，連續入住逸林客房 2 晚，週日至週四僅需4,999元（已含服務費），週五每房每晚加價300元，週六和特殊假日每房每晚需另加價1,000元。平假日皆可使用，即日起開放預訂，可入住至6月19日。

鄰近捷運中山站的台北中山九昱希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan），位在中山北路與七條通口，座落台北知名的條通商圈，徒步便能抵達當代藝術館、中山商圈、林森公園。大廳擺放的木化石藝術、充滿現代感的玻璃帷幕外觀，與延伸至客房的大自然元素，入住旅客皆能沉浸在舒適優雅的藝術氛圍。

本月起，飯店將便利生活機能與地理位置優勢化為靈感，推出「逸大坪，超低自備款專案」住房活動，以醒目的黃底黑字模擬傳統「電線桿售屋廣告」，搭配緊鄰捷運、電梯華廈、無須貸款等標語，讓人備感親切的生活感設計圈粉無數，預訂首日即售出100筆訂單。優惠自即日起至6月19日，相關住房專案與優惠活動，可上台北中山九昱希爾頓逸林酒店粉絲專頁查詢。