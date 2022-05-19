美國總統拜登將出訪韓國、日本，並在東京宣布成立由美國主導的經濟組織印太經濟架構（IPEF）。外交部發言人歐江安今天表示，我們會注意IPEF成立的相關情形，外交部會協同相關經貿單位持續積極爭取參與。

白宮國安顧問蘇利文表示，拜登將在東京與日本首相岸田文雄親自主持IPEF啟動儀式，並有來自澳洲、東南亞、東北亞印太夥伴領袖以視訊方式與會。

歐江安說，台美經貿關係緊密，台灣是美國可靠夥伴，台灣跟美國雙方對印太區域發展有共同願景與目標，我國樂見拜登政府推動IPEF。美國國務卿布林肯日前在聽證會上答詢特別強調IPEF是開放具包容性的架構，不會對包括台灣在內的夥伴關閉大門，外交部對布林肯國務卿的友好發言表示感謝。

歐江安指出，我們會注意IPEF成立的相關情形，外交部會協同相關經貿單位持續積極爭取參與，並且跟美國與其他理念相近國家合作，共同促進印太區域開放、穩定、繁榮。