新北市不跟進北市國中小學停課政策，引起部分教團及家長反彈，新北市長侯友宜今（19）日表示，新北市有城鄉差距，分為九大分區，各分區有指揮系統，會依疫情隨時滾動式調整。

侯友宜說，新北有城鄉差距，學校的防疫策略分為九大分區，各有學校擔任指揮官，會與家長充分溝通，如果在高峰期疫情嚴峻的地方，他們會隨時調整，快速採取線上教學、停課，如果不需要，或是實體與線上可以並進的，就採分流教學，完全沒受影響的地區，則採實體教學。

侯友宜表示，這次疫情實施到現在，該實體上課、該採線上上課，都已有一套機制在運作，現階段高峰期期間，很多熱區學校研判後都已自主停課一個禮拜，這些運作都有檢討的機制，做好滾動式的快速調整，以高風險、低風險來面對，更重要若家長沒辦法照顧孩子，我們也有基本照顧，不但可以守護健康，也可以讓他們繼續學習。

至於雙北跨區就學的問題，侯友宜說，對新北市的市民在台北市上課來說，如果台北市停課採線上學習，他們也是以線上學習為主，教育局也和家長充分的溝通。

侯友宜表示，學校的停課與否，教育局與學校有一套指揮系統，可以完全掌握熱區、高風險地區或是低風險地區的整個情形，會做精準的判斷。