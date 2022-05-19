竹科亞東氣體廠房爆炸 「火勢猛烈」竄濃煙原因曝光

竹科氣體大廠亞東氣體19日上午發生變電室爆炸起火意外，近午時火勢已控制住，但現場濃煙仍猛烈，亞東氣體指出，該處為正在新建中的廠房，大部分設備已完工，開始準備試車，推測是變電器過熱引發火災，但仍需等火勢控制後才能釐清事故發生原因，至於後續影響還未評估。

亞東氣體回應指出，該廠區為一獨立新建廠房，由於還在新建中，廠區內還未運轉，僅大部分設備已蓋完，在啟用前準備要開始試車而已。上午事故發生後，因僅有新建工程及運轉人員在內，第一時間即迅速疏散場人員。

亞東氣體指出，事件發生原因推測是變電器過熱而引發的火災，實際狀況，目前公司管理團隊正在趕往現場中，現場廠區主要配合消防局先行滅火，於控制火勢釐清事故發生原因。由於目前還未供氣，會看實際的設備是否受到影響，後續再提出因應狀況。至於影響多久，還沒辦法評估。

亞東氣體解釋，廠區生產很單純，現場沒有化學原料，主要運作為利用技術把空氣吸入，透過壓縮機分離出純氧及純氮，其實就是一般的空氣，並非化學氣體，民眾不需要過於擔心。