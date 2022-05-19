彰化縣長王惠美會勘荔枝受損情形。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美會勘西瓜受損情形。（吳敏菁攝）

彰化縣荔枝種植面積約852.6公頃、龍眼664.6公頃、西瓜273.32公頃，今年2月起即陸續受寒流、下雨等影響，荔枝及龍眼開花授粉不良，著果率不佳，西瓜也幾乎全軍覆沒，不是裂果，就是長得畸形，彰化縣政府19日成功爭取到獲農委會同意，公告彰化縣為辦理「荔枝、龍眼、西瓜」現金救助地區，即日起可申報至5月30日。

今年大年過後，2月寒流、3月連續陰雨，4月上旬又低溫，造成了荔枝、龍眼等結果率都很差，快要長大的西瓜，更是裂果嚴重，農民反映，芬園、福興、、社頭、竹塘等各地鄉公所也陸續辦理災損會勘，立委黃秀芳等民代奔走，縣長王惠美連日來馬不停蹄，與民代趕往災損鄉鎮勘查，關心農民作物受損情形，終於爭取到農委會同意，公告彰化縣為現金救助地區。

縣長王惠美表示，經過縣府農業處邀集農糧署中區分署、臺中區農業改良場人員等，到作物主產地鄉鎮現勘，確定受災嚴重，縣府農業處立即去函建請農委會公告救助，今天傳來好消息。

農業處指出，荔枝、龍眼開花授粉不良，著果率不佳，西瓜受災率達5成以上，影響一年僅盼望一次收成的農民生計，社頭鄉先前已公告5月11日至5月20日受理荔枝、龍眼申請、竹塘鄉先前公告4月29日至5月6日受理西瓜農申請，現在擴大為全縣公告，縣內這三類果農，都可以提出申請，全縣都納入農業天然災害現金救助及低利貸款地區，可依上班時間到各地公所辦理。