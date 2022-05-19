保二總隊刑大偵二隊日前在南港、大里查獲兩名男子在網路販售山寨BMW汽車耗材，還謊稱是原廠。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

55歲莊姓男子透過友人自大陸淘寶進口300多件煞車感應線、火星塞、空氣濾芯、冷氣濾網、煞車來令片等零件耗材，僅約原廠零件半價，再透過各大電商平台標榜原廠，並以原廠7折價出售，5年來不法獲利，檢警仍在清查。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

55歲莊姓男子透過友人自大陸淘寶進口300多件煞車感應線、火星塞、空氣濾芯、冷氣濾網、煞車來令片等零件耗材，僅約原廠零件半價，再透過各大電商平台標榜原廠，並以原廠7折價出售，5年來不法獲利，檢警仍在清查。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

55歲莊姓男子透過友人自大陸淘寶進口300多件煞車感應線、火星塞、空氣濾芯、冷氣濾網、煞車來令片等零件耗材，僅約原廠零件半價，再透過各大電商平台標榜原廠，並以原廠7折價出售，5年來不法獲利，檢警仍在清查。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

55歲莊姓男子透過友人自大陸淘寶進口300多件煞車感應線、火星塞、空氣濾芯、冷氣濾網、煞車來令片等零件耗材，僅約原廠零件半價，再透過各大電商平台標榜原廠，並以原廠7折價出售，5年來不法獲利，檢警仍在清查。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

通膨讓市井小民人人有感，55歲莊姓男子、35歲楊姓男子，抓準民眾心理，自大陸淘寶網站進口山寨汽車耗材，卻標榜是「BMW原廠」在網路上低價出售，遭保二總隊刑警大隊查獲，並在台中、台北兩地倉庫查扣400多件仿冒品，總侵權市值約60萬元，全案依侵犯《商標法》移送。BMW原廠委託律師跨海提告，並強調各車款零件均未在台提供網路平台銷售，請向原廠購買更換。

警方指出，莊男、楊男各自在電商平台開店，販售多項汽車耗材，如煞車感應線、火星塞、空氣濾芯、冷氣濾網、煞車來令片等零件耗材，標榜「BMW原廠耗材」，網路販售價格卻僅原廠7折價，讓不少買家趨之若鶩。

為了取信消費者，賣家還要求買家下訂前，需先提供行照、引擎號碼等，以便確認車型，藉此讓車主誤認其專業、貨源，真的來自原廠；有買家半信半疑購入後，為求謹慎送到原廠鑑定，才知道是原來實際上都是來自淘寶的廉價山寨品，讓他氣炸檢舉提告。

保二總隊刑警大隊偵二隊獲報，經蒐證完畢，實際追查發現BMW並未透過網路販售耗材，經鑑定也確認電商平台賣場上賣的商品，實際上是真、仿混雜；因此向台北、台中地院聲請搜索票，於去年10月、今年5月前往到台北南港、台中兩地，搜索莊男、楊男的倉庫搜索，共起獲400多件仿冒品，侵權市值約60萬元。

其中，莊男坦承有少部分是向台灣BMW原廠代理廠商進貨，多半是委請友人使用淘寶向大陸賣家，以原廠售價之半價金額進貨，再以近7折價格售出，共同牟取不法利益，且已在網路各大電商平台販售超過5年。楊男則避重就輕，供稱商品皆來自中國大陸友人贈送，無法清楚交代貨品詳細來源，已經賣出10多件仿冒零件耗材，兩人訊後均依違反商標法，分別移送士林地檢署、台中地檢署偵辦。