裕融第一季稅後淨利年增50%，大陸封城、台灣疫情影響均可控，公司第二季營運動能維持強勁、展望維持正向，法人預期，獲利成長可望達公司第二季財測預期。不過外資已連4日賣超，股價漲多修正，周四暫跌2.53%，止步4連紅，5日線一度失守。

裕融(9941)為裕隆(2201)集團所屬之融資公司，主要經營汽車分期付款與設備租賃業務。裕融今年第一季稅後獲利16.2億元，年增50%，每股盈餘4.11元，年增141%。首季獲利主要來自營收年成長10%，反映整體孳息資產餘額成長年增20%，消金等較高收益之融資產品比重提高。第一季台灣業務獲利成長29%，相較大陸成長1913%(因去年同期基期低)，第一季台灣及大陸業務稅前獲利比重為85%及15%。

裕融今年第一季台灣業務成長動能強勁。首季台灣業務孳息資產(占整體資產85%)成長24%，主要動能主要持續來自中古車貸款需求穩定，年增28%，抵銷新車業務年減11%，加上台灣企金租賃(新鑫)及消金租賃(裕富)業務各年增33.2%及32.6%，反映中小企業資金需求增加，及裕富數位商品分期需求上揚。首季大陸業務孳息資產年減1.8%，因大陸汽車金融資產仍衰退。裕融認為資產品質維持穩定，第一季台灣及大陸延滯率分別仍在1%及2%之下，已回到疫情前之3%以下之水準，反映信用成本仍維持穩定。

裕融今年展望正向，公司持續看好今年台灣業務維持20-30%成長動能，近期台灣疫情雖擴大，但台灣延滯率仍穩定在1%以下。管理階層認為目前大陸封城對當地業務影響有限，目前大陸延滯率在2%以下，影響仍可控。公司對第二季財測正向，預估單季營收及稅前獲利之成長區間為年增5.5%~16.6%及14.7%~26.7%，但偏向財測區間上緣。

目前裕融股價約交易15倍之去年第二季至今年第一季本益比，相較台灣租賃同業平均14.5倍。由於裕融台灣業務成長穩定，加上大陸放款及獲利比重約15%，大陸封城影響相對可控，法人預期，獲利成長可能可達到公司第二季財測預期。