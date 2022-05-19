警方循線追查下，成功逮捕暴力討債集團全員。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方專用棍棒、錏鈴、手機2支等證物外，邱男持有第三級毒品K他命0.7公克，王男持有K他命高達31公克。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

啞鈴是討債集團體罰被害人之用。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄破獲跨區暴力討債集團，常在台南、高雄從事暴力討債，叫被害人還錢，若還不出來會用舉啞鈴舉到手軟等手段逼迫被害人還錢。警方獲報後循線追人，查獲集團各據點，在今年5月16日至17日間將集團5名成員全數逮捕，依《妨害自由罪》、《傷害罪》等罪嫌移送臺灣高雄地檢署偵辦。

高雄市新興分局於去年12月期間獲報，梁男為首的暴力討債集團平日活動於高雄、台南市等地區從事代人催討賭債等債務，而分別於去年11月及今年3月期間糾眾在高雄市大寮區及台南市仁德區等地區犯案，甚至有施以暴力凌虐等情形。

據了解，梁男等人會將被害人載至廢棄工廠，並要求被害人還錢，被害人錢還不出來，便會叫被害人舉啞鈴舉到手軟腳軟，在其間也會用棍棒毆打，使被害人身體受到傷害。

分局接獲報案展開調查，與苓雅、左營、林園分局共組專案小組蒐證，並請台南市仁德分局一同協助破案。

經由專案小組循線追查、跟監蒐證後，掌握梁男與其餘成員住所後，兵分多路持搜索票及拘票，到高雄市鳳山區、大寮區及台南市仁德區等地，將梁男及成員共計5人分別拘提及通知到案。

集團成員為梁男、王男、邱男等5人，年齡23至34歲。警方查扣梁男等人施暴專用棍棒、錏鈴、手機2支等證物外，邱男持有第三級毒品K他命0.7公克，王男持有K他命高達31公克。

據了解，梁男等人幫忙催討18萬至700萬元債務，但目前被害人均沒錢還所以催討都以失敗收場。

全案於5月17日依恐嚇安全、妨害自由、妨害秩序、傷害、毒品等罪嫌，將梁男等人分別移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。