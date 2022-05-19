豐原醫院心臟科醫師張偉俊表示，可藉3D-OCT偵測到「不穩定型斑塊」，能早期找出心肌梗塞的可能發生位置。（陳淑娥攝）

59歲林先生在最近兩個月來，上樓梯、騎腳踏車時出現胸悶情形，到豐原醫院心臟科就診，經過醫師問診後，安排運動心電圖檢查，發現是不穩定性狹心症，住院接受心導管檢查與治療，術中以「3D冠狀動脈光學同調斷層掃描影像系統」輔助確認病灶，術後住院一天順利出院，同時定期於門診追蹤，恢復良好。

衛生福利部豐原醫院心臟科醫師張偉俊表示，心臟疾病是國人十大死因的第二位且已維持多年，民眾針對心血管疾病認知與保健也相對重視。心導管檢查與手術對於冠狀動脈性疾病、心肌梗塞、不穩定型心絞痛、致命性心律不整等的治療，一直有其不可取代的角色。

豐原醫院指出，過去心導管所使用的冠狀動脈攝影礙於解析度的限制，對於狹窄段落、支架置放的大小、位置長度等，仍有許多不足，醫院特別引進部立醫院首部最新型的「3D冠狀動脈光學同調斷層掃描影像系統(3D-Optical Coherence Tomography，簡稱3D-OCT)」改善限制，同時結合原有的冠狀動脈攝影，讓心臟科醫師於手術前、中、後都有清晰的3D血管影像，使得心導管手術的更加精準，呈現更優質的術後成果。更重要的是，目前全民健保是有條件給付此項最新的血管影像系統，的確是國人之福。

張偉俊表示，豐原醫院引進的光學同調斷層掃描影像系統是最新一代，醫師可藉此偵測到「不穩定型斑塊」，能早期找出心肌梗塞的可能發生位置，或者在發生心肌梗塞當下，找到血管內皮破損處，將支架放置在正確的位置，再清楚看到支架有無穩穩貼合血管壁，減少心導管手術併發症。

張偉俊說，豐原醫院心臟科團隊，希望藉由3D-OCT影像系統提供大台中地區民眾高品質的醫療設備，期使心導管手術病人都能順利恢復健康。