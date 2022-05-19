台中市議會副議長顏莉敏（右五），今天協同金車公司致贈機能氣泡飲給衛生局人員，一起為防疫前線人員加油打氣。（顏莉敏沙鹿服務處提供）

國內本土疫情呈暴發式延燒，確診人數逐日遞增，疫情嚴峻的同時，在防疫前線的工作人員業務更顯繁重。台中市議會副議長顏莉敏為感謝台中市政府公務同仁堅守崗位長期抗疫，19日與金車大塚公司共同致贈MATCH瑪綺機能氣泡飲予台中市衛生局，替第一線人員補給元氣加油打氣。

顏莉敏指出，自疫情爆發迄今近兩年半的時間，因應疫情除原有業務外，防疫工作如快打站、快篩站、疫調等，都有賴市府公務同仁執行，工作繁重可想而知，更有許多同仁犧牲休息時間，只為加快防疫腳步；呼籲市民自身做好防疫是對前線人員實際的支持外，特別協請金車大塚公司一起表達慰問之意。

顏莉敏說，金車大塚公司去年便曾捐贈寶礦力水得ion water及寶礦力水得粉末包，提供台中市政府充實防疫關懷包。疫情嚴峻的此刻，金車大塚公司也希望能持續盡一份心力捐贈MATCH瑪綺機能氣泡飲，希望替前線公務人員補充維生素、電解質等成分，讓第一線人員補給需要的水分及元氣。

顏莉敏強調，疫情嚴峻時刻業務繁重，許多流程可能會需要一些處理時間，也盼民眾多多體諒人員辛勞，相信在大家攜手合作對抗疫情下，一定能共同度過疫情的嚴峻挑戰，一起守護台灣、守護全民健康！