劉和然今天上午前往新莊視察汛期前防災整備工作。（呂健豪攝）

衛福部醫福會執行長王必勝說雙北叫不動醫院，此言論一出立可引起雙北市首長不滿以及後續的風波，不過台大醫師李秉穎今（19）日接受訪問時則說，「王這樣講也沒錯」，畢竟認識的人比較好說話；對此，新北市副市長劉和然則認為，這樣的說法是傷害到醫護同仁的情感。

王必勝日前在臉書發文，內文稱「地方政府平時就應和轄區各醫療院所保持良好關係」，被外界質疑暗指台北市、新北市叫不動大型醫院、教學醫院，僅隸屬市府體系的聯醫願配合。

不過篇貼文一PO出，立即引起雙北首長不滿，雙方隔空對嗆，新北市長侯友宜日前也發文回擊，「請不要以高高在上的姿態，使用叫不叫得動這類的輕蔑語氣，請尊重一直站在第一線不眠不休守護民眾的新北醫護人員。」

不過對於這番言論，台大醫師李秉穎今天上午在接受廣播節目專訪時表示，「王這樣講也沒錯」，他解釋，醫院一定會配合，只是配合到什麼程度的差別，而且從醫院的角度，醫院也要考慮院內醫護狀況和風險控管，認識的人總是比較好說話。

對於李秉穎試圖替王必勝緩頰的說法，新北市副市長劉和然今天上午受訪時表示，醫護是聞聲救苦，不需要靠關係，這樣的說法是傷害到醫護同仁的情感，會讓外界認為醫護還要靠關係才會救人，他也說，尤其發話者都是醫界的同仁，所以呼籲一定要尊重醫護，最後還補充：「好好做事！」