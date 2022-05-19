有位PTT網友分享台積電在美國匿名論壇的評分僅獲得2.9顆星，且大多數的員工留言抱怨在台積電無法兼顧生活且工作壓力大，此事引起熱烈討論，許多人對這樣的結果並不意外，甚至笑稱，「這就是台積電強大的原因，台灣人夠奴。」

美國論壇Blind提供矽谷員工匿名評價公司營運、薪資待遇、職涯成長甚至公司文化等優缺點，成功註冊帳號後可以共同討論薪資、裁員甚至跳槽等議題，也能知道許多不為人知的職場內幕。

有PTT網友發現，台積電在Blind上的綜合評價僅2.9顆星（最高5顆星），若按照類別來看，最高的是職涯發展的2.9顆星，最差則是工作與生活平衡僅獲得2.1顆星。

不僅如此，許多仍在台積電任職的網友留言，列出一串缺點包括工作壓力大、糟糕的工作與生活平衡、最棒的晶片廠卻有最糟的管理、軍隊公司及無法獲得職涯成長等評論，還有已經離開台積電的人直接說「不推薦」去台積電工作。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人對於這樣的評價並不意外，「這就是台積電強大的原因，台灣人夠奴」、「不意外吧，就是個代工廠」、「工廠就這樣啊，靠壓搾人力但門檻低」、「看純製造業有哪個分數高的」、「製造業的本質的確和軍隊有些許重疊」、「就說美國晶圓代工是做不起來的，每個都想要WLB。」

有趣的是，觀察Blind上其他公司的評價，科技巨頭谷歌、微軟、Meta及蘋果都獲得4顆星以上的好評，但台積電的主要競爭對手英特爾獲得3.5顆星評價，三星也僅有3.1顆星。