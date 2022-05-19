呂玉玲脫黨參選到底？ 陳學聖：她應會成全大局（本報資料照）

國民黨桃園市長選戰爆出黑馬，昨黨中央「突襲」徵召韓競選總統時副手、行政院前院長張善政參選，讓表態參選的立委呂玉玲痛批黨中央亂無章法，不排除參選到底。對此，前桃園立委陳學聖認為，張善政是百分之百適合的人選，呂玉玲是一位識大體、大局的人，她應該會成全大局，他有信心呂不會脫黨參選。

陳學聖指出，張善政是百分之百適合的人選，他不是有政治意識形態的人，他在參選2020總統大選時還是無黨籍，他是做事的人，腦中沒有黨派色彩，因為桃園是國門之都，現在包括航空城、鐵路地下化以及捷運路網等工程正在起步，張善政本身擁有土木工程與科技背景，他也在桃園待了近12年，恰好是帶領桃園起飛的合適人選，更重要它是一個做事的人。

陳學聖表示，自己也被點名要選桃園市長，「若有人比我更好，為何我不成就他？」自己在桃園待15年，了解在地心聲，但檯面上的人選包含我都缺一角，還不是很小的一角，而張善政的做事態度、專業背景是桃園轉型的適合人選，並重申「他真的很適合」。

陳學聖透露，昨天在智庫是剛好下樓碰到呂玉玲，她昨天可能跟朱主席有見面，詳談什麼我不清楚，呂雖然僅從政三屆立委，但她是認真女性，她上進心令人佩服，更是一個識大體、大局的人，經過適當的溝通，呂玉玲應該會成全大局，不認為會脫黨參選，這點他滿有信心，但溝通部分要如何去化解，朱立倫應該會親自做適度對話。

陳學聖提及，桃園市畢竟是朱立倫故鄉，朱也提過沒有人比他更想贏回桃園，這次就相信他的決定並支持，因此經多方評估，張善政是最能夠符合桃園正在轉型的時候、最會做事的人，也是桃園的最需要的是市長候選人，呼籲民進黨推出的候選人也是會做事的人，因為不需要政黨鬥爭，盼能做一個良性競爭。