國民黨昨天中常會徵召前行政院長張善政參選桃園市長，前台南縣長蘇煥智認為，真的是「好好仔鱉，刈甲屎流！（指本來好好的事卻被搞砸）」

國民黨主席朱立倫徵召張善政的舉動，黨內一片錯愕，更引發國民黨在地立委反彈，反而讓民進黨隔岸觀火。

蘇煥智今表示，不顧桃園參選者非常踴躍，朱立倫堅持徵召張善政。國民黨跟民進黨一樣，都在做「反民主」的示範；如此恐釀成大分裂。真的是「好好仔鱉，刈甲屎流！」

蘇煥智號召成立的台灣維新，年底大選也不缺席，日前也比照上屆大選，採公開海選方式，徵求2022地方公職參選人。