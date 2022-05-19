彰化一名陳姓男子因不滿愛犬遭鄰居的比特犬「阿諾」咬死，怒拿開山刀刺死比特犬，事後陳男被依違反動保法處拘役50天併科罰金20萬，陳認為他有拿刀刺比特犬，但不足以致命提起上訴，不過遭法院駁回，認為比特犬內臟明顯外漏，導致器官功能喪失導致死亡，因此上訴遭駁回。

這起事件發生在去年4月，陳男因不滿愛犬遭阿諾咬死，氣憤許久，當天清晨6點多手持開單刀劃刺阿諾的腹部，使得阿諾內臟外露，導致重要器官功能喪失而死亡，不過陳男供稱，當時有拜託他們趕快將阿諾送醫，但都沒有人要送醫。

判決書指出，阿諾到院前已經死亡，腹部遭利器割傷、內臟外露，傷口範圍從腹部延伸到背部，而當下飼主之家人已經報警，並陳男所稱要求飼主處裡但飼主卻遲不處理的情形，因此認為陳男所便無足採證。

法官審酌，認為陳男所飼養愛犬遭咬死，不思以理性、平和態度，與飼主溝通，無視於動保法以開山刀畫刺阿諾腹部造成死亡，罔顧輕蔑動物生命，實屬不該，考量目的、手段、所生損害，維持原審判，量處陳男拘役50日，併科罰金新臺幣20萬元。