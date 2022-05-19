清華大學梅貽琦校長今年逝世60周年，為緬懷清華永遠的校長，清大校長高為元今與師生齊聚梅校長埋骨所在的梅園祭梅緬懷，另也由清大音樂系6位主修聲樂學生獻唱，對梅校長帶領清華不斷進步的精神致敬。

清大校長高為元今到梅園獻花向梅校長致敬，他表示，梅校長在清華任教47年，其間有30年擔任校長，「他42歲就肩負起校長重責，有人說我年輕，但我覺得梅校長更年輕、更厲害。」

清大前校長陳力俊則表示，梅校長對清華的教導無所不在，包括在新竹建校、建立國內第一座原子爐、以清華基金為學生聘請最好的老師等，都是梅校長嘉惠清華的重要功績。

清大校友總會理事長蔡進步也說，梅貽琦校長身教重於言教，是行勝於言的最佳典範。清華校友常以自強不息為座右銘，行勝於言當作行事標準，希望清華人能將行勝於言的校風吹得更廣。

清大通識中心從上周起舉辦一系列「梅校長與清華故事」講座，請到兩岸三地學者校友，細數梅校長與清華的情緣、對清華的貢獻及對科學教研的影響，如梅校長在清華設立國內第一座原子爐、開創核子工程研究的歷程。