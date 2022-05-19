該堂自主學習課程吸引了超過百位學生報名參加，也有老師上線旁聽。（北市府提供）

新冠肺炎疫情洪峰將至，台北市拍板讓中小學生5月23日至5月27日採遠距教學，曾任建中校長的北市副市長蔡炳坤，也在18日受邀擔任「自主學習課程」講師，用視訊替建中學生上一堂文化課，主題為「故事在你身邊流動～台北無圍牆博物館」。

該堂自主學習課程吸引了超過百位學生報名參加，也有老師上線旁聽，蔡炳坤一上線就先與同學們打招呼，「各位同學午安，由於疫情洪峰將屆，我們臺北市的中小學下周起就全面採遠距教學，請大家停課不停學，在家好好學習。」1小時的精采課程在熱絡的QA提問後告一段落，並在「線上大合照」中畫下完美句點。

蔡炳坤近期大力推動「臺北無圍牆博物館5＋3＋2＋1計畫」，所謂5＋3是指北投溫泉、大稻埕、萬華艋舺、城北廊帶與城南台大5個歷史文化街區，加上士林北藝、南港北流與信義松菸3個新興藝文場域，2是指臺北大縱走與三貓計畫，1是關渡生態農園。

在這場線上課程中，蔡炳坤從歷史人文的老房子，聊到青春活力的藝文活動，讓建中同學們對台北各個角落的景點有全新的認識，期許同學們成為真正的「台北通」。