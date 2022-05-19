龍洞遊隼幼鳥5月17日成功離巢。（基隆鳥會提供／陳彩玲基隆傳真）

龍洞遊隼睽違6年，再度有幼鳥成功離巢。（基隆鳥會提供／陳彩玲基隆傳真）

龍洞野生遊隼繁殖區，2016年孵化2隻幼鳥離巢後，歷經雛鳥失蹤、親鳥視障等考驗，睽違6年再度傳來好消息，一隻幼鳥5月17日成功離巢。基隆鳥會表示，經鳥友觀察，這次遊隼爸爸「大目仔」，除會偷偷進巢餵食，更在雛鳥差點墜崖時，以肉身阻擋，舔犢情深模樣，令人動容。

基隆鳥會理事長鄭暐理表示，龍洞遊隼6年來發生許多悲劇，包括幼鳥墜崖、換夫、換巢位、雛鳥失蹤等，擔心再度發生雛鳥孵出約一週後失蹤憾事，尋求新北市動保處協助後，除派瑞芳導覽協會志工排班現場守護，若有發生雛鳥墜崖，或遊客騷擾遊隼繁殖情形，將進行相關處置措施。

基隆鳥會指出，今年遊隼家族沿用去年舊巢，生下4顆蛋，由於巢位外觀狹窄及巢緣傾斜向下，4月3日雛鳥破殼後，多次在親鳥交班的空檔爬到巢緣導致差點墜崖，4月14日更是滑出巢外，所幸遊隼爸爸及時用身體擋住，再慢慢將雛鳥推回巢內，避免悲劇發生。

基隆鳥會說，遊隼爸爸「大目仔」經歷去年繁殖失敗後，今年除獵捕能力有明顯進步，甚至有比母鳥更喜歡照顧雛鳥行為。據現場鳥友轉述，多次觀察到大目仔趁母鳥不在時，偷偷溜進巢內餵食，最後，幼鳥成功於5月17日離巢，令人動容。

基隆鳥會提及，今年繁殖期間和台灣猛禽研究會、台灣戶外攀岩協會等成員評估雛鳥墜崖救傷技術性問題，也討論今年若再次繁殖失敗，是否在非繁殖季進行巢位改造，甚至參考國外成功案例，設置人工巢箱等，最後因接到幼鳥成功離巢的喜訊後，決定維持現狀並持續關注明年的繁殖情形。