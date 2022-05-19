國民黨中常會昨（18）日通過徵召行政院前院長張善政選桃園市長，但資深媒體人韋安質疑人民是否一定會跟著黨走，他認為已明確表態的桃園立委呂玉玲及台北市前議員羅智強，1人有陸軍優勢、1人有空軍優勢，協調後結合陸空，想贏應該不難，直言「現在全砸了！」

韋安在臉書表示，國民黨主席朱立倫說徵召張善政是黨的最後決定，國民黨秘書長黃健庭也說「主要是因張個人條件實在太優秀」，但被黃健庭說弱的羅智強，如今在最新民調中已經贏過民進黨的陳時中以及鄭運鵬，狂酸「黨說你弱，你就弱。黨說你太優秀，你就太優秀」、「桃園人民都聽黨的話，跟黨走」、「藍營桃園一定會贏的！」

韋安認為，原本就已明確表態的呂玉玲及羅智強，呂玉玲擁有陸軍優勢，獲得桃園486位里長連署支持，29位黨籍議員也力挺，而羅智強的民調已超越陳時中，若能夠在這2人中協調出1人，「陸空結合，贏桃園應該一點也不難，現在全砸了。」

國民黨中央宣布徵召張善政選桃園後，引起國民黨內許多紛擾，桃園市議會議長邱奕勝昨晚直接退出所有國民黨群組；爭取提名的桃園立委呂玉玲怒轟「對於這個決定，我不能接受」；國民黨立委萬美玲也說，若能夠有多一點溝通才能真正團結合作，贏得年底大選。