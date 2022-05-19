43歲大陸女星劉濤外型亮麗，以作品《還珠格格-天上人間》、《瑯琊榜》等走紅，2007年她閃婚嫁給相識20天的「京城四少」之一的王珂，昨(18日)再度傳出婚變，爆料網友稱主因跟王珂炒幣有關，但已經被劉濤鄭重否認，更請律師提出訴訟，眼尖網友則發現王珂最近私下動作詭異，不僅刪光了與劉濤有關的內容，還取消關注劉濤，行為讓網友好奇。

劉濤和王珂結婚15年，育有一女一子，早年王珂陷入經濟困境，劉濤義不容辭復出拍戲替老公還債，也可見夫妻鶼鰈情深，近年劉濤受訪，承認確實無法放下另一半，兩人的深情互動成為佳話。未料，昨再度傳出劉濤和王珂婚變，爆料網友「李三笑0008」指王珂「一屁股虧在炒幣」，引來劉濤工作室親自回應：「您發布的為不實內容，請立即刪除，網絡並非法外之地，拒絕造謠及傳謠，我們保留合法追究的權利。」

網友亂爆料劉濤婚變，現在已經刪文。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

見此，「李三笑0008」第一時間不肯刪文，還放話坐等對方提告，未料劉濤昨透過北京星權律師事務所發出聲明，表示已正式提告並完成向法院遞交立案資料的工作，並強調：「本律師事務所會持續關注網絡信息，對於在本簡訊發布後仍轉載或以任何方式傳播上述不實言論的相關主體，本律師事務所亦會根據當事人委託進行相關取證、備訴工作。」

網友聲稱是忌妒王珂。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

而「李三笑0008」得知被告後，已將相關造謠微博刪光，還回應網友承認忌妒王珂。據《新浪娛樂》報導，另外有眼尖網友發現，王珂的微博名稱原為「學生王珂」，最近改成「酌我姑酒滿金罍」，還刪光了過去跟劉濤放閃的照片，並取消關注劉濤，不知是否夫妻倆說好要低調行事。

劉濤透過律師宣布提告。（圖／翻攝自北京星權律師事務所微博）

對於外界紛擾，劉濤昨也親上火線表示自己個性低調，不喜歡理會無聊傳聞，最後更呼籲：「我只希望有生之年能不負時光，努力實現自我價值，愛護和珍惜身邊的親人，朋友，我懇請一些大號小號公眾號各種號，不要再自發、轉發、那些不存在的純屬捏造是非，博人眼球、傷害他人家庭和名譽的謠言、明辨是非，正直善良，為維護好健康網絡環境和秩序做出真正意義的事情，感恩」。