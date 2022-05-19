「雪乳戰神」郭鬼鬼，靠著甜美臉孔與G級魔鬼身材在網路上走紅，IG、臉書分別吸引75萬及59萬粉絲追蹤，人氣持續攀升。而經常透過社群媒體與粉絲互動製造話題的她，近日又在網路上發起了「奶奶挑戰」，立即吸引大批網友觀看轉發。

郭鬼鬼昨（18）日晚間於臉書粉絲團及IG上發出一段影片，並PO文「奶奶挑戰！下巴碰的到嗎？叫你朋友來看看，標你朋友試試看」影片中只件她穿著一件黑色的性感內衣，大秀豐滿的上圍曲線，接著她低下頭將下巴放在胸上，鏡頭也慢慢跟著往下，雄偉的雙峰及超深的事業線一覽無遺，令網友看了大噴鼻血，直呼「網路塞車中」、「練過健身的男人也做不到，佩服」、「幾秒的影片我為什麼可以看半小時」、「太香了」、「這真的沒有好身材或是（道具）是辦不到的，鬼鬼太為難人了」、「鬼奶奶又讓我分心了，我會多看幾個小時認真看清楚整個過程」，郭鬼鬼也立即回覆「作為學術研究」再度引發熱議。

事實上，16日郭鬼鬼也曾PO出一段影片替YouTube新影片宣傳，而當時的她穿著只到胸口的超短性感水手服，內搭的黑色內衣及火辣身材若隱若現，加上郭鬼鬼無辜咬著湯匙的表情，同樣讓網友看了直呼「受不了」、「鬼鬼，不關那根湯匙的事，有事衝我來」、「不可以流口水」。