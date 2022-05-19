新冠肺炎肆虐2年多，我國邊境仍然嚴管，民眾憋了許久無法出國旅遊，旅遊平台KKday與韓國京畿道觀光公社合作推出「京畿道娃娃先發團」，讓枕邊玩偶代替主人先出發，團費1500元包括機票、3大景點專車接送及美照拍攝，暫解旅客的思韓之情。

據統計，2019年台灣旅客赴韓突破120萬人次，創下歷史新高，旅行業者看好今年台韓旅遊可望重啟，KKday與韓國京畿觀光公社搶先推出娃娃代理旅遊專案，希望打響疫後韓國旅遊第一砲。

KKday表示，京畿道歷史人文與觀光資源豐厚，地理位置鄰近首爾，並擁有水原華城、韓國民俗村、愛寶樂園、普羅旺斯村等知名景點，是台灣旅客赴韓的人氣旅遊目的地之一。

「京畿道娃娃先發團」精選3大韓風1日遊程，1號路線主打今年甫開幕、位於普羅旺斯村旁的義大利小鎮「皮諾丘與達文西」，其同時也是人氣韓劇「黑道律師文森佐」的取景地，並搭配位於楊平的青春美術館、利川的INDI AROUND咖啡廳及伊甸天堂飯店，讓枕邊寶貝代你搶先體驗充滿童趣與浪漫情懷的京畿風情，6月8日從台灣出發、6月21日進行1日遊程。

2號路線則主打戶外自然、歷史人文雙重體驗，一次搜羅位於始興的河溝生態公園、世界文化遺產水原華城、擁有韓國版摩西奇蹟美譽的濟扶島、2021年啟用的嶼海浪海上纜車，以及坐擁日落美景的華城GlamB豪華露營。

3號路線則由普羅旺斯村為起點，接著造訪接近北韓、訴求和平保安的臨津閣世界和平公園，再到人氣打卡甜點店MalDdong Donut、歐式花園咖啡廳Forest Outings，以韓式少女心為行程劃下完美句點。2號路線、3號路線將於6月24日出發，分別於7月7日、7月8日進行當地遊程。

KKday說，娃娃領隊將為每位參團的枕邊寶貝拍攝美照，每個觀光景點預計拍攝5張照片、共計20張數位照片，或視現場狀況以小短片取代。照片電子檔將於行程結束後透過Google雲端分享，另額外贈送2張紙本印刷照片，包括團體照1張及個人照1張。

KKday表示，預計於7月中後透過包裹寄送玩偶返家，請家長放手讓孩子們自由飛。KKday提醒，本次行程僅限可愛暖心、外觀乾淨得體的枕邊寶貝們參團，恕不接受恰吉、安娜貝爾等鬼娃同行，主人的小被被也不可亂入。