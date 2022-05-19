台北市議員擬參選人林杏兒19日爆料，北投區公所人員被指派分裝快篩試劑，將4入裝快篩試劑分裝成3劑一組，痛批「將帥無能，累死基層」。（楊亞璇攝）

本土疫情嚴峻，地方政府第一線基層忙翻天。台北市議員擬參選人林杏兒19日表示，北投區公所人員被指派分裝快篩試劑，將4入裝快篩試劑分裝成3劑一組，讓區公所淪加工廠，浪費人力，炮轟「將帥無能，累死基層」，要指揮官陳時中別再增加基層人員負擔。對此，北市衛生局說明，快篩試劑主要由中央配發。

林杏兒說，基層人力應付防疫事務，已忙得焦頭爛額，但她發現北投區公所人員被指派分裝快篩試劑，同時又要分心處理區公所事務，基層人員被嚴重壓榨，人力負荷已經到達上限，現在區公所竟變成加工廠，要人員將快篩試劑一個一個拿出來分裝。

林杏兒指出，衛生局配發4入裝快篩試劑，但是政策是給1人3劑，導致辛苦的基層人員另要分裝成3入一組，公務人員也非常無奈，曾經向衛生局反映為何不發給他們1入的快篩劑，讓他們好分裝，但衛生局卻告訴他們，不要就拉倒，他們就是採購4入裝快篩劑。

林杏兒認為，5月18日基層加班到7點多， 一共分裝1000多份，政策又從3入變成2入，之後一天2000、3000份都有可能發生，質疑衛生局採購準則在哪？「買了就是想辦法處理好」的心態相當不妥，也不思考是否有人力處理，根本「將帥無能，累死基層」。

林杏兒說，衛生局可能因成本考量而購買4入裝試劑，但她相信加上公務人員分裝成本比1入的還要貴，她要官員去看一下基層狀況，已經沒有量能負荷瑣碎的事情，建議請志工、工讀生來分裝，讓他們回到原本的的工作崗位。

林杏兒更質疑，令人擔憂的是衛生問題，拆裝過程是否可能因此汙染到快篩試劑，導致快篩試劑失效？現場分裝人員甚至有來進行分裝工作，返家發現確診，顯然現場有「確診黑數」，不應立即遵守防疫規定，予以適當的明快防疫處理嗎？

林杏兒表示，可以接受共存，但是快篩劑到底準備了沒有，請主管防疫事務的陳時中及相關單位，實際到基層走訪，真正體恤基層人員，不要再增加基層人員負擔。

北投區公所區長于保雲說明，一天大約有20人分成三班制來分裝，一天只要花1.5個小時完成，各區都有關懷中心，是市府為了統一服務民眾，工作量會做平均分攤，目前來說運作很正常，工作量較大的部分主要是關懷安置與快篩劑的處理。

北市衛生局強調，目前提供健康服務中心之居隔者快篩試劑，主要由中央配發，中央配發之4入快篩試劑內之卡匣、萃取液、棉棒等均為獨立包裝，盒內原廠並提供分裝夾鏈袋可供需求使用。