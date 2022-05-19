吳姓男子日前騎車載女兒返家，因天雨路滑不慎打滑自摔，警方趕緊將2人送醫救治。（台中市警三分局提供／張妍溱台中傳真）

66歲吳姓男子日前騎車載女兒返家，行經建國路，因天雨路滑不慎打滑自摔，斷了2顆門牙，2人摔得不輕，緊急報警求援，員警到現場，見阿伯滿臉鮮血、2顆門牙斷裂噴飛，為把握黃金治療期要把斷牙找回，警方持手電筒、滿頭大汗，在車禍現場來回找尋，「終於！」阿伯的門牙幸運找回，趕緊送醫處理，救回阿伯的牙，讓家屬很感動。

正義派出所指出，當天執行「救牙行動」的是巡佐林錫井及警員楊英明，當時2人正好在綠空鐵道旁處理交通事故，而吳姓男子在一旁當場摔車，。員警見他口罩滲血，除了提供新口罩讓他換上，也仔細詢問其傷勢，得知其門牙撞斷，立即拿出手電筒在附近尋找，最後幸運找回2顆斷牙。

「救牙行動」之一的巡佐林錫井說，他從警35年，也曾處理車禍民眾斷牙、斷指的案件，只要牙齒斷掉趕快找回，迅速送醫處理，都還有可能來得及接回斷牙，省下昂貴的植牙費用，因此聽聞老翁牙齒斷掉的當下，急著幫忙找回斷掉的牙齒，阿伯的女兒連謝員警憑豐富經歷判斷，救回爸爸的牙齒。

據牙醫師表示，民眾撞斷牙齒後若能及時找回，並儘快於1小時內請牙醫處置，都仍有接回的可能性，提醒民眾找回斷牙或牙齒碎片後，可泡在冰牛奶中保持斷牙濕潤，若沒有牛奶，也可含在嘴巴內用唾液保護牙周細胞，並儘速就診，增加接回的成功率。

警方呼籲，雨天騎車時務必放慢車速，避免因積水較深導致打滑，平時也要注意輪胎胎紋、燈組是否正常，確保雨天時的行車安全。台中市吳姓老翁12日騎車自摔斷了2顆門牙，警方協助持手電筒幫忙找回。