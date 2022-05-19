美國財政部長葉倫周三證實，她正在拜登政府內部推動取消部分中國進口關稅的計畫，主要針對一些不具有高度戰略意義，但損害美國消費者和企業利益的關稅。

葉倫在G7財長和央行總裁會議前的記者會上表示，政府內部正在進行協商，討論有關於美國前總統川普依據「301條款」對數千億美元中國進口商品課徵的懲罰性關稅，「在我看來，這其中一些關稅似乎對消費者和企業的打擊更大，而且在解決不公平的貿易行為、國家安全或脆弱的供應鏈等美中兩國之間的問題上，並不是很具有戰略意義」。

儘管葉倫主張取消部分對中國課徵的關稅，但消息人士透露，美國貿易代表戴琪則傾向於保留這些關稅，以制定一個更具戰略性的中國貿易議程，以保護美國就業，並反制中國在全球市場的行為，這甚至可能納入新的策略性關稅。

目前一些拜登政府的內部和外部經濟學家，以及許多商業團體都主張應降低中國關稅，以抑制因疫情而起的供應鏈中斷、強勁復甦以及俄羅斯入侵烏克蘭導致食品與能源價格飆漲所帶來的高通膨。

但葉倫表示，降低關稅可能有助於緩解通膨，但不太可能徹底改變局面，「所以我這麼主張不僅是為了通膨，而且因為降低其中一些關稅，能給消費者和企業帶來好處」。

葉倫表示，我們正在進行相關協商，她也將尊重各方意見，目前尚未就關稅問題達成共識。