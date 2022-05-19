青少年BNT追加劑以及國小BNT預計5月25日撥到地方，台中市規劃最快5月30開打，對此，立法院副院長蔡其昌表示，這是行政效率問題，不一定要求第一、但一定要跟得上大家，市長應好好加油；對此，中市府也回應，希望給家長充分的思考期，沒有慢半拍的問題。

民進黨市長參選人蔡其昌19日上午與民進黨市議員賴佳薇與市議員參選人陳俞融到光音育幼院捐贈快篩劑，蔡其昌面對媒體詢問，疫情升溫北市已宣布國中小停課一周改採遠距教學，台中市仍在評估中，以及兒童、青少年BNT疫苗，中央5月25日就會撥到地方，中市要遲至5月30才展開施打會不會太慢了？做出回應。

蔡其昌表示，不一定要求第一，但一定要跟得上大家，這是行政效率的問題，台中市這幾年動作都慢下來，好像停滯、空轉，防疫沒有分藍綠，市長應好好加油。

對此，市府表示因為家長對兒童施打莫德納疫苗有許多問題和疑慮，因此市府不會催打，從各地縣市的施打狀況來看，約2成至近4成，可看出家長有不少擔憂，因此市府聯繫來至少邀請四名醫生、專家上記者會釋疑與解惑，也讓家長多些專業公衛資訊可瞭解。

針對兒童BNT疫苗，預計是5月25日才會抵達台中，加上教育部要求，需要給家長7日思考，自5月17日起，台中市各校園已逐步發送接種疫苗意願書給家長，預計5月30起開始施打。加上台中市的第一劑、第二劑與第三劑的疫苗覆蓋率優於全國，也會持續替市民服務，提高疫苗保護力，因此沒有慢半拍的問題。