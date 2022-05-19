美國麻州公共衛生局（Massachusetts Department of Public Health）今天表示，麻州1名男子證實感染猴痘病毒，此人最近曾前往加拿大。

與此同時，加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大魁北克省（Quebec）衛生當局正在調查10多起疑似病例。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，所屬實驗室今天證實麻州這起感染案例。麻州衛生局表示，「這起案例對社會大眾沒有威脅，此人已經住院，狀況良好」，衛生局正和CDC以及地方衛生部門合作疫調。

加拿大公共衛生署（Public Health Agency of Canada）今天聲明說，知道歐洲出現猴痘病例，正在密切關注狀況，目前加國並未通報感染案例。

但根據加拿大廣播公司報導，魁北克的蒙特婁（Montreal）正在調查至少13起案例，結果過幾天應該就會出爐。

麻州衛生局表示，這種病毒不會輕易在人類之間散布，但可能透過體液、猴痘潰瘍、被體液與潰瘍等污染的床單衣物等接觸傳播。

麻州衛生局表示，這是美國今年首例。2021年德州與馬里蘭州各通報1例，感染者都曾前往奈及利亞。

CDC也說，正在追蹤葡萄牙、西班牙、英國等國過去2週的猴痘病例。

英國、葡萄牙、西班牙最近傳出多起猴痘確診或疑似案例，今天稍早葡萄牙當局確定5例感染，並表示正在採檢23起可能案例。

衛生官員表示，一些案例可能是透過性接觸傳染，包括同性戀男子和雙性戀男子的性行為。馬德里衛生當局的聲明說，偵測到23起疑似案例，據信都是透過性行為傳染。

英國5月7日通報首例後，歐洲衛生當局正密切關注相關發展，之後英國又出現6例。

猴痘多出現在非洲西部和中部，與人類的天花類似，都是由罕見病毒造成的感染，症狀包括發燒、頭痛，以及皮疹，一開始會出現在臉部，之後會蔓延到身體其他地方，首起案例出現在1970年代的剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）。