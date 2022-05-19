胸腔重症科醫師蘇一峰日前發文，指新冠確診者使用化痰藥NAC可減少40%死亡率，且該藥在台灣很便宜，一顆2元，引發民眾瘋搶導致化痰藥缺貨，小兒科醫師楊為傑昨天深夜急求大家不要跟小孩子搶藥，請買其他劑型或藥品，「萬一孩子沒藥，會很麻煩」。

楊為傑昨天深夜在臉書發文，拜託大家不要跟小孩子搶化痰藥NAC，剛剛藥師跟他說，兒科常用的化痰粉、俗稱橘子粉，在市面上快被搶光了，現在廠商缺貨，庫存用完可能會叫不到。

楊為傑嘆道，「暈倒，那個NAC不是啥神藥．大家如果有來我們這裡看診開藥過，藥粉裡面那個橘色酸酸甜甜的就是NAC，是兒科極其常用的一種藥物。」並呼籲大人如果堅持要買，請買其他劑型或藥品．不要跟孩子搶藥，「大人可以用的藥物多的是，拜託了，萬一孩子沒藥會很麻煩啊。」

指揮中心醫療應變副組長羅一鈞日前也表示，疫情兩年多來，陸續看到國際上拿一些容易取得的藥物做臨床研究，初步看到一些成果時，就會有醫師提出建議，但目前對於化痰藥NAC的大型研究追蹤結果看來，還沒有足夠證據能證實有預防重症或死亡的效果。反而在此情況下瘋搶藥物，會影響到原本有用藥需求的肺部疾病患者，呼籲大家在搜尋或提供醫療專業建議時要謹慎。