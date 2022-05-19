本土疫情持續升溫，越來越多人染疫，一名女網友透露，她在工作中被傳染確診，很擔心會影響到家人，便去了親戚家借住隔離，沒想到爸爸得知她確診的消息以後，非但沒有關心她的身體狀況，反而是不斷詢問關於防疫保險的事情，甚至還要求她拿到理賠之後，要包2000元的紅包給親戚朋友們，讓她非常不開心。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，5月13日主管說，她負責照顧的小孩快篩陽性，由於平常這個孩子都坐她旁邊，兩人也都會一起吃飯，因此她也早有心理準備會中獎，結果當天快篩卻是陰性，本來還僥倖地想說，自己是不是就這樣逃過了。

女網友透露，隔天變天下雨，她突然覺得喉嚨癢，後來就開始流鼻涕，但快篩仍舊是陰性，因此她懷疑可能是一般的感冒，但15日起床繼續咳嗽和流鼻涕，感覺沒有比較好，再做了一次快篩以後，結果出現非常鮮紅的兩條線，瞬間她都快心死了，因為家中有很多人，她很擔心會影響到大家的生活，甚至把病毒傳給家人。

女網友指出，快篩陽性的結果出來後，她立刻就告訴家人，接著馬上出門去排隊做PCR複檢，跑了好多家醫療院所，終於戳完鼻子迅速回家隔離。不過，在她去做PCR之前，爸爸知道她快篩陽性以後，竟然最好奇她有沒有保防疫險，甚至還跟兩個哥哥說，等她的防疫理賠下來以後，叫她拿一些你們補貼。

女網友表示，她聽到的當下很不開心，但又想到自己確診恐讓家人放無薪假，便不打算計較。沒想到她去親戚家隔離後，爸爸竟然還傳訊息來確認她的防疫險。隔天收到確診簡訊的時候將同住家人的資料填好以後，當天晚上爸爸又再度提起防疫險與防疫理賠的事情，還一直要她補貼哥哥們與其他親戚，1人包個2000元左右，讓她覺得超級煩，忍不住回說「我要不要包，為什麼是你來決定？」