春水堂迎接5月20日的39歲生日慶，舉辦「約好老地方見」網路活動，只要上傳和最愛的春水堂的照片，就可抽 「春水大禮包」，以及春水堂珍珠奶茶蛋捲禮盒，禮品總價值達千元以上。春水堂生日慶期間，包括內用和外帶，消費滿520元，就可加購正港春水堂出品、珍珠奶茶及功夫麵印章明信片。春水餐盒新裝和沙茶豬新口味也同步換新上市，讓民眾享用外帶餐盒也有滿滿儀式感，把美味和質感一起打包外帶。

每年520春水堂生日，都會盛大舉辦活動與民眾互動、回饋粉絲，春水堂今年規劃了「約好老地方見」網路活動，整個5月前往全台春水堂人文茶館任一分店消費，包括內用及外帶, 拍照分享您最喜歡的春水堂，不論是最愛的春水堂角落、花藝掛畫、每次必點的招牌珍奶、佐餐指定的茶食滷味、無數次回購的春水餐盒，簡單上傳照片並寫下喜愛春水堂的原因，就可參加抽獎。

春水堂去年中首度推出防疫餐盒，受到消費者好評不斷，目前已成為常態販售餐盒，並在今年初正式命名為「春水餐盒」。系列餐盒均附贈「頂級烏瓦紅茶凍飲」或「翡翠綠茶凍飲」二擇一，同時為滿足消費者味蕾，春水餐盒不定期推出新菜色。5/21即將推出的「沙茶豬肉餐盒」新口味，嚴選台灣在地豬肉搭配獨家調製的濃郁沙茶醬料，佐以新鮮蔥段與些許辣椒增添鍋氣，過癮又下飯；還有粉絲敲碗回歸的「蒜泥白肉餐盒」，將豬五花肉切薄片後川燙，封住鮮甜肉汁與Q彈口感，以蒜泥與台式醬油膏調製靈魂醬汁，最後搭配小黃瓜絲，在夏天享用清爽又解膩。

「黃金香酥雞餐盒」和「私房肉排餐盒」，則是熱銷招牌必點，「黃金香酥雞餐盒」特選雞腿肉以多種辛香料醃漬入味，皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，是銷售冠軍；「私房肉排餐盒」每塊都特選巴掌大的豬排，使用獨門私房滷汁淬練加持, 軟嫩美味。

春水餐盒也在5月份換上新裝。包裝設計以招牌珍珠奶茶為主角，加上春水堂招牌茶點蘿蔔糕、烏龍米血豆干，以及金沙芋泥丸，以文青風手繪風，呈現春水堂的圓滿豐盛，除了美味外帶，也把質感一起打包。

慶祝39歲生日，春水堂也首度推出「春水印章明信片」，把春水堂經典產品珍珠奶茶和功夫麵，製作成木質印章明信片，結合橡皮印章和明信片用途，將主題拼圖拆下來，就可組成珍珠奶茶及功夫麵橡皮印章，蓋上印泥，就可蓋出正港春水堂珍奶與功夫麵圖樣，不論收藏自用或贈禮都顯質感品味。特殊的木質明信片，也可實際寄出給友人傳達心意。5/20起春水堂全台分店限量販售，消費滿520元，即可以89元加購，消費滿1039元即贈送一組。

【約好老地方見】活動資訊

活動時間：2022/5/1~5/31

活動內容：活動期間前往全台春水堂人文茶館任一門市消費，拍照分享您最喜歡的春水堂，上傳照片並寫下喜愛的原因，即可參加抽獎，內用及外帶皆可參加。

抽獎獎品：春水大禮包。內含珍珠奶茶兌換券2張、春水堂野餐墊、紙膠帶及沏茶小卡（書籤）組合，獎品總價值720元。共抽出50份。

愛的加碼禮：春水堂x青鳥旅行 聯名「春水堂珍珠奶茶蛋捲」價值350元，共抽10份。

活動網址：<https:>

【春水印章明信片】加價購資訊

活動時間：2022/5/20起，限量加購，售完為止

產品說明：共有「春水堂珍珠奶茶」、「春水堂功夫麵」兩款木質印章明信片，可實際寄出給友人，也可將主題拼圖拆下來，組合而成珍珠奶茶及功夫麵橡皮印章，加上印泥，就可蓋出正港春水堂珍奶與功夫麵圖樣，收藏自用或贈禮兩相宜。售價139元

活動內容：消費滿520元，即可以89元加購一組；消費滿1039元，即贈送一組。