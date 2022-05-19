俄烏戰爭已近3個月，引發全球關注。政治大學俄羅斯研究所助理教授許菁芸表示，西方國家評估俄羅斯撐不起這場戰爭，加上布查鎮事件，西方陣營顯然沒有想與俄對話的空間，但若真的放棄對話拖到8月，俄羅斯的「困獸反撲」力道將會非常大，畢竟俄羅斯就算戰績差，「6000枚核彈頭總不會是假的」。

許菁芸今日（19）接受香港媒體《中評社》訪問指出，俄烏戰爭目前近3個月，還算是短期戰爭狀態，雖然俄羅斯武器量高過烏克蘭，但若開打超過半年，俄羅斯恐怕也撐不下去了；屆時俄羅斯總統普丁找不到台階下，恐會「狗急跳牆」，故8月底開始對全世界都是非常危險的時間點。

許菁芸直言，無論俄羅斯的戰績如何，6000枚核彈頭總不會是假的。許分析，普丁上任之初曾想改變與歐美的關係，故提出要加入歐盟、北約，但西方國家始終拒絕，且北約也一直東擴到前蘇聯國家，這不斷加深普丁的警戒，加上俄、歐長期文化無法融合，導致彼此戒心從未消止。

針對俄烏戰爭發展，許菁芸分析，現在俄羅斯猶如一頭困獸，被逼入死角一定會反撲，即便俄羅斯軍力不行、戰績差，「但6000顆核彈頭總不會是假的吧？」這點是全世界的巨大隱憂。西方國家認為烏克蘭撐住將是「民主勝利」，這是與生死存亡無關的理想，但對普丁而言這卻是「政權生死存亡的關鍵」，特務出身的普丁極可能採取極端行為。