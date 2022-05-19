在網路投資、交友前，可先過濾對方的Line帳號及陌生網站是否曾被通報為詐騙帳號，切勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道。（警方提供）

網路投資股票陷阱重重，可能一下就血本無歸。金門5旬吳姓女子一時失察，一步步走入詐騙集團設下的騙局，600多萬元的資金有去無回，讓接獲報案的警方也替她難過不已，再次提醒大家投資、交友前均要小心查證。

縣刑大說明，50多歲的吳姓女子透過自稱股票投顧老師助理的李姓網友推介，加入一個股票投資群組，對方表示只要依照群組投顧老師的方式操作，即可保證獲利。

該Line群組成員約有50多人，其中有一個自稱「張老師」者在群組內提供股票買賣資訊給群友，吳女加入後因跟風稍有獲利，希望進一步提升會員等級。「張老師」也隨即提供一個股票投資平台及一組帳號密碼，要求她把錢匯入該平台，並依指示操作才能買賣股票。

吳女自今年3月至5月初陸續匯入款項多筆，累計金額達新台幣600多萬元，後因獲利已翻了數倍，想要全部領回，線上客服卻指她違規操作，且未經老師指示自行買賣，必須再繳匯違約金新台幣60萬元，才能解鎖帳號提領。吳女再度匯款後，對方卻封鎖失聯，才知受騙上當。

警方指出，此類詐騙歹徒往往會扮演「網友」、「投資顧問」和「客服人員」等多種角色，透過不同Line帳號與民眾聯絡騙取信任。其實，投資如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、「獲利來源不明」或「獲利率顯不合理」等情形，均是詐騙高風險，應避免加入。

警方提醒，民眾可多善用「165防騙宣導」官方LINE帳號（@tw165），在網路投資、交友前，可先過濾對方的Line帳號及陌生網站是否曾被通報為詐騙帳號，切勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道。小心求證才是防詐之不二法門，有任何疑問可撥打110或165反詐騙諮詢專線即時查證。