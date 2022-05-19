本土確診人數攀升掀起防疫保單之亂，其中富邦產險搶先同業擴大拒保範圍引發不滿，其在google map上名稱一度被網友惡搞改為「富邦產險輸不起總公司」，且一顆星評價湧入灌爆。母公司富邦金近期股價也大幅震盪，今(19)日跳空下跌，盤中下跌逾3%最低來到61.6元，有網友PO出對帳單，買了13張富邦金帳面慘虧，引發熱烈討論。

有網友在PTT發文指出，這幾天大家一直對富邦產險保單問題氣噗噗，而自己前段時間抄底富邦金接到滿手血，他PO出對帳單持有富邦金13張，每股均價72.39元，若以富邦金今日盤中低點61.6元計算，該名網友帳面虧損超過14萬元，讓他崩潰直呼「把錢還給我，我不玩了。」

其他網友紛紛表示，「成本72元的富邦，其實你很勇喔」、「我的均價也是72，哭阿」、「你的停利停損是不是搞錯了？難怪一直攤平？」、「很多消息的漲跌不會馬上反應，等營收出來妳就知道了」。

觀察富邦金的外資籌碼，昨日終止連9賣，轉為小幅加碼1385張，帶動昨日強彈收在63.7元。不過今日受國際股市表現拖累，盤中跌幅逾3%，下跌超過2元最低來到61.6元。

對於「輸不起」地圖稱號、一顆星評灌爆，富邦產險則不願多加回應，僅表達基於風險管理政策、維持公司經營安全穩定，同時更須確保本公司對所有保險保戶的履約能力，富邦產險動態調整防疫險保單的經營策略與核保政策，並對已持有本公司或其他保險公司有效防疫險保單者婉拒承保。