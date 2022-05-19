國民黨主席朱立倫突襲徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發地方強烈反彈，昨傳出與高雄市前市長韓國瑜「共推」說，也讓韓營暴走。韓競選總統時的辦公室總發言人王淺秋上午開砲，要朱「自己的鍋自己扛」，自己好好說服黨員。

王淺秋表示，朱立倫身為黨主席，如果認為張善政是心目中最好的桃園市長人選，突襲徵召張也是朱自己決定要做的事情，那就好好說服黨員與有意參選者，說服大家張有勝算，這樣也不會有人有疑慮，鍋朱就要自己扛。

但王淺秋批評，現在黨內卻傳出，推張善政參選，韓國瑜是一起勸進的關鍵人士、推手，運用手段，講一些與事實不見得相符的事情，那只是朱立倫對自己不自信，才要找韓幫忙揹鍋，說服過程大有問題。

王淺秋反問，韓國瑜臉書已表態，韓是徵召張善政前一天才被告知，那是推手、推薦？

王淺秋也還原，4月中訪問國民黨智庫執行長柯志恩時，就知道朱立倫有意徵召張善政選桃園或高雄，所以後來她一直在問張有沒有接到黨中央的溝通、協調、勸說，但到上禮拜跟張聯絡，張還說他只是有聽到傳聞，從來沒有被正式告知。

王淺秋說，過程中，張善政也向她表達自己沒有參選意願，也不會考慮，結果昨天中午12點多，接到張傳來訊息說「要下海了」，致電張才被告知，的確是在朱立倫勸說之後，自己本身想做事的人，所以做出決定。

王淺秋表示，張善政是專業、願意做事的好人，說不定真的是參選桃園市長的好人選，但在現在黨內互相牽制的局搞亂下，讓大家離心離德的時間點下，沒有經過好好溝通就把張推出來，對張本人反而是傷害，只是讓張上刀山、下火海。

王淺秋說，徵召張善政選桃園市長，人選不是問題，也不會有人對張善政本身的色彩與能力提出質疑，而是徵召程序讓大家錯愕、驚嚇、憤怒、退群組。

王淺秋也質疑，一開始黨中央否決黨前副祕書長羅智強選桃園市長，理由是羅弱、民調不夠高、不是桃園在地人，還發問卷給所有黨籍桃園市議員，大家都說不支持羅，那最後決定徵召張善政，在地與民調有納入參考？顯然是沒有。

王淺秋批評，這次黨中央的做法「拿空降打壓空降」，沒有說服地方，就喊團結要大家配合，當然引爆大家反彈，結果看起來是各家皆輸；黨給一個公平機制產生初選人選很難嗎？讓有意參選者都可心服口服，願意一起團結合作很難嗎？