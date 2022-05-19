據新華網攜手湯臣倍健、京東健康等聯合發布《世代營養消費趨勢報告》（下稱《報告》）顯示，大陸營養品去年市場終端已超過2600億元（人民幣，下同，約台幣1兆1449億元）市場規模，預測2025年市場規模將達3200億元。其中，年輕人正成為當下養生消費主力軍。

一名在廣東工作的香港青年表示，灣區年輕群體快節奏、高壓力，在疫情下尤為注重健康養生，成為養生消費「主力」。相比傳統滋補品，便攜即食的「輕營養」產品更受年輕人青睞。

「目前大陸保健食品市場是僅次於美國的全球第二大市場，而且養生需求從『銀髮一族』逐漸往『年輕一代』擴散」《報告》顯示，大陸營養品去年市場終端達到逾2600億元市場規模，膳食補充劑及維生素佔70％，運動營養增速最快。平均每位城市常住居民年均花費超過1000元用於健康養生，18至35歲的年輕消費人群佔比近84％。

《報告》顯示，Z世代（1995至2009年間出生人群）對自己目前身體營養狀態很滿意佔比並不高，但他們樂意為健康投入；在購買的營養品中最看重的功能為維生素、增強免疫、改善睡眠，其需求亦越來越多元化、細分化，消費市場呈現多點增長。據悉，大陸今年首屆「中國營養節」涵蓋營養科普直播、專家互動活動，對白領等重點人群給出具體膳食建議。

大陸疾病預防控制中心營養與健康所研究員、中國營養學會副理事長楊曉光表示，共同努力「實施合理膳食行動」，推動全民營養健康水平的提升。湯臣倍健首席科學家、中科院特聘研究員林旭教授稱，倡導食物多樣化，鼓勵更多的人合理搭配促進營養均衡。