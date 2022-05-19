台中市8旬江姓婦人清晨4時獨自在餐飲店外徘徊，警方接獲店家報案前往關切，婦人說出數字「93」，警方透過科技資訊系統查詢，確認其身分並證實關鍵數字為住家門牌號碼，於是順利將她送返家。

豐原警分局指出，深夜食堂店家18日清晨4時向警方報案，一婦人獨自在店外徘徊且神情慌張，於是趨前關心，婦人稱因肚子餓外出至超商購買食品，一時迷失方向。豐原派出所警員郭耕毓、鍾永欽、湯巧庭前往信義街現場。

員警耐心詢問江婦相關資料，得知婦人及兒子姓名，還有關鍵數字93，研判93應為住家號碼，但不知路名，故透過科技資訊系統查詢，確認婦人身分並證實口中神秘號碼「93」為門牌號碼，立即以巡邏車護送返家。

家屬見到母親平安歸來表示，所幸此次遇上熱心員警的積極協助，才能順利返家，員警亦提醒應多加注意母親身心狀態及行蹤，避免類此情事再度發生。

所長許志弘呼籲，家中若有可能會走失之長輩或家屬，要特別留意其動向，必要時在其衣物繡上聯絡資料或口袋內放置聯絡方式，以利長輩或家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。