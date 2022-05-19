國發會今（19日）於行政院會就總體經濟情勢及成果提出報告，國發會經濟發展處長吳明蕙於會後記者會表示，2021年經濟成長率由2020年的3.36％升至6.45％，創11年新高；2022年第一季經濟成長達3.06％；2021年人均GDP首度逾3萬美元，2022年更可望超越韓國；出口連續7季成長、中央政府總決算已連4年賸餘破千億、台股指數已連續496天突破1萬5000點。

吳明蕙表示，2021年經濟成長率由2020年的3.36％升至6.45％，創11年新高；2022年經濟穩健成長，第1季經濟成長率為3.06％，全球經濟維持復甦態勢，新興科技應用與數位商機需求延續，出口持續暢旺，連續7季正成長；自2018年以來，中央政府總決算已連4年賸餘破千億元，2021年更創下賸餘2971億元之紀錄，創歷年新高。

此外，今年政府育兒預算投入850億元，明年上看千億，提高育兒津貼及托育補助，讓青年敢生、敢養，減輕試管嬰兒負擔，造福不孕夫妻，一圓天倫之樂；政府編列300多億元預算，打造安全舒適學習環境，已於今年2月，完成改善全國超過3500校電力設備，加裝太陽能自主供電設施，為3400多校裝設超過18.4萬台冷氣。

「班班有網路、生生用平板」吳明蕙表示，中央全額補助200億元，強化數位學習，完善教室無線網路，學習順暢不斷線，擴大配發學習載具，縮減城鄉差距；5月1日起實施「勞工職業災害保險及保護法」，大幅提升傷病、失能及死亡保險給付，4人以下小公司也納保，所有勞工權益完整保障。

吳明蕙強調，2021年台灣經濟成長創11年來新高，為使經濟成長果實與全民共享，行政院核定2022年核定調漲基本工資，漲幅為15年來最高。行政院繼2018年調升軍公教薪資3％後，2022年再次調薪4％，為25年來最高調幅。

台灣在各項國際評比上亦屢創佳績。其中，在自由之家（Freedom House）2022年全球自由度評比，位居亞洲第二；在無國界記者組織（Reporters without Borders）的新聞自由指數中，名列亞洲第一；歐洲友台經濟體更以具體行動展現對我國的支持與重視；2021年獲標普、惠譽及穆迪三大國際信評機構先後調升我國主權信評等級或展望，其中標普於2022年再次調升我國信評等級至「AA＋」，顯示台灣民主自由制度及投資環境備受國際肯定。

吳明蕙最後提及，展望未來，全球疫情及俄烏戰爭持續延燒、中國經濟放緩、國際金融市場動盪加劇等外在挑戰嚴峻，加以近期本土疫情升溫，政府將審慎因應，讓台灣在充滿不確定性的國際變局中持續穩步前行。